رياضة | جوارديولا يعنل تشكيل مان سيتي لمواجهة هوفنهايم

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي هوفنهايم الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ‏حراسة المرمي : ايدرسون خط الدفاع : لابورت - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو. خط الوسط : جوندوجان - برناردو - فودين - ساني - سترلينج. خط الهجوم : جيسوس. يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يحل نادي هوفنهايم في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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