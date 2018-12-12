رياضة | ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ‏حراسة المرمي : نوير خط الدفاع : كيمبتش - بواتينج - سولي - ألابا. خط الوسط : رافينها - جوريتزكا - ريبيري - مولر - جنابري خط الهجوم : ليفاندوفسكي يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني متصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، بينما يحل نادي أياكس الهولندي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

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