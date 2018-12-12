رياضة | الهلال مع خيسوس يصنع المجد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال مع خيسوس يصنع المجد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق فوز ثمين على حساب فريق أُحد، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسي الرائع، بافيتمبي جوميز، ضمن منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وحقق الهلال أرقامًا مميزة للغاية هذا الموسم، على مستوى ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة 12، وذلك على النحو التالي :

- الهلال في الصدارة بفارق 6 نقاط.

- الأكثر فوزًا 10 مباريات.

- الفريق الوحيد الذي لم يخسر.

- أقوى هجوم (سجل 27 هدف).

- أقوى دفاع (استقبل 9 أهداف).

- هداف الدوري غوميز (10 أهداف).