رياضة | صراع شرس بين الأهلي والترجي على نجم أول اغسطس الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين الأهلي والترجي على نجم أول اغسطس الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس نادي الترجي التونسي، مع نظيره الأهلي المصري على اللاعب الأنجولي جيرالدو جناح فريق أول أغسطس، حيث يرغب الناديين في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “الصريح” التونسية أن الترجي بدأ ينافس الأهلي على ضم جيرالدو، حيث ترغب إدارة النادي التوقيع مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الترجي بدأت التحرك بالطرق الشرعية للتعاقد مع اللاعب، بعدما أرسلت عرضًا رسميًا تطلب فيه ضم جيرالدو.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يريد ارتداء قميص الترجي، خاصة أنه فريق أحلامه.

جدير بالذكر أنه حال انتقال جيرالدو للأهلي أو الترجي لم يتمكن من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، نظرًا لمشاركته مع أول أغسطس في الدور التمهيدي للبطولة.