رياضة | الجهاز الفني لمنتخب اليد يعلن القائمة المبدئية المشاركة في مونديال ألمانيا والدنمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الفني لمنتخب اليد يعلن القائمة المبدئية المشاركة في مونديال ألمانيا والدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد القائمة المبدئية التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم السادسة والعشرين المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل، وتضم 28 لاعبا، يتم اختيار 16 لاعبا من بينهم في القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة، وتضم القائمة المبدئية:

حراسة المرمى : كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - محمد جمال.

الجناح الأيسر : كريم أيمن - عمر الوكيل - احمد مؤمن.

الظهير الأيسر: على زين - يحيى الدرع - على هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل.

صانع الألعاب: إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيرى.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوى.

الجناح الأيمن : محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامى.

الدائرة: محمد ممدوح - وسام سامى نوار - محمد جمال - احمد عادل.

الدفاع: ابراهيم المصرى - خالد وليد.

وأبعدت الإصابة أبوالفتوح حماصة عن قائمة المنتخب بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة.

يضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني والذي سينضم لمعسكر المنتخب في المجر، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.

يستعد المنتخب حاليا لمواجهة البحرين وديا الجمعة والأحد المقبلين بالصالة المغطاة بستاد القاهرة، ثم يستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 من ديسمبر الجاري، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.