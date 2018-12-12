رياضة | رسالة نارية من مدرب الأهلي لنجم الفريق قبل الميركاتو الشتوي

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أبلغ محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بتمسك النادي ببقاءه ضمن صفوفه.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت إلى تلقي معلول عرضا من أحد الأندية الإنجليزية ورغبته في الرحيل عن الأهلي في يناير، أو العودة لصفوف ناديه السابق الصفاقسي والاستقرار في تونس بعدما رزق بمولود منذ أسابيع قليلة.

وطالب يوسف من معلول بضرورة التركيز في الفترة المقبلة، وعدم التفكير في العروض التي تلقاها لأن الفريق في حاجة شديدة إلى خدماته.

وقطع معلول شوطا كبيرا في التعافي من إصابته بمزق في العضلة الضامة، حيث شارك في التدريبات البدنية للفريق.

وكان معلول قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.