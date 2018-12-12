رياضة | ‎وزير الشباب والرياضة يتابع آخر الاستعدادات لاستضافة ماراثون زايد الخيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎وزير الشباب والرياضة يتابع آخر الاستعدادات لاستضافة ماراثون زايد الخيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات الجارية تمهيدا لاستضافة محافظة الإسماعيلية للنسخة الخامسة، من مارثون زايد الخيري والمقرر إقامته 28 ديسمبر الجاري.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان هناك تنسيق تام مع اللجنة المنظمة والجهات الخارجية المتعاونة، لمتابعة ما تم من أعمال بشأن خروج الماراثون بصورة تليق باسم مصر والامارات.

وأكد د.أشرف صبحي على التعاون الكبير والمثمر مع الجانب الإماراتي، والمتمثل في السفارة الإماراتية بالقاهرة، وكذلك اللجنة العليا الإماراتية المشاركة في تنظيم هذا الحدث الكبير، لافتا إلى هناك تنسيق وتعاون مستمر أيضا مع مؤسستي مصر الخير وجمعية الاورمان والذي سيخصص لهما عائد ماراثون زايد الخيري.