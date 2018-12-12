رياضة | تقارير: محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووكشفت تقارير صحفية حصول محمد صلاح على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي تتم عن طريق تصويت الجماهير.

ونجح نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على منافسه نادي نابولي الإيطالي بنتيحة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

جدير بالذكر فأن محمد صلاح قد سبب له الفوز بالجائزة في العام الماضي، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الكشف عن جائزة أفضل لاعب أفريقي عن طريق الكاف، والتي توج نجم الريدز.