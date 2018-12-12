رياضة | بعد تأهل العين لمواجهة الترجي.. تعرف على تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل العين لمواجهة الترجي.. تعرف على تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق العين الإماراتي موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات، وذلك بعدما تغلب علي نظيره تيم ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح 4-3، اليوم الأربعاء وذلك في المباراة الإفتتاحية التي جمعتهما على استاد "هزاع بن زايد" ضمن منافسات البطولة العالمية.

وسيلتقي العين مع فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس العالم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المواجهات العربية في بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقها عام 2000:

- 2000:

شهدت النسخة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية عام 2000 والتي اقيمت بالبرازيل، مشاركة فريقين عربيين هما النصر السعودي، والرجاء البيضاوي المغربي ووقعا الفريقين في المجموعة الأولي بالبطولة، وانتهت مباراتهما بالمجموعة بنتيجة 4/3 لصالح الفريق السعودي.

- 2005:

النسخة الثانية من مونديال الأندية عام 2005 شهدت المواجهة العربية الثانية بالبطولة، حيث تقابل الأهلي المصري مع نظيره اتحاد جدة السعودي في الدور التمهيدي للبطولة وفاز بطل السعودية بهدف دون رد، ولكنه خسر فيما بعد أمام ساو باولو البرازيلي في الدور نصف النهائي، ثم سابريسا المكسيكي في لقاء تحديد المركز الثالث، بينما فاز الأهلي على فريق سيدني الاسترالي وحصد المركز الخامس.

- 2011:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2011 مواجهة عربية جديدة هذه المرة بين فريق السد القطري بطل دوري أبطال آسيا والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في الدور التمهيدي، فاز بطل قطر بنتيجة 2-1 وواجه فيما بعد فريق برشلونة في لقاء الدور نصف النهائي وخسر برباعية نظيفة، ثم تقابل مع كاشيوا ريسول الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث وفاز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، أما بطل تونس واجه فريق مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس وخسر 3-2.