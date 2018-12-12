رياضة | شيكابالا يصدم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يصدم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني الانتقال إلى صفوف الإسماعيلي في يناير القادم.

وجاء قرار شيكابالا بالتحفظ على الانضمام إلى الدراويش بسبب المشاكل التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي وعدم الاستقرار على الجانب الفني.

وفضل شيكابالا الانتقال إلى الاتحاد السكندري عن الإسماعيلي بسبب حالة الاستقرار المادي والفني والإداري لزعيم الثغر.

وينتظر مسئولو الاتحاد السكندري الرد النهائي من شيكابالا في الساعات القادمة قبل التفاوض بشكل رسمي مع إدارة أبولون اليوناني.

وتنتهي إعارة شيكابالا إلى صفوف أبولون اليوناني مع نهاية الموسم الجاري.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد رفضوا إقحام أنفسهم في ملف المفاوضات مع أبولون اليوناني فيما يتعلق بفسخ عقد إعارة شيكابالا لاعب الفريق.

وطلب مسئولو الزمالك من شيكابالا بتخليص نفسه من أبولون اليوناني وأبدوا ترحيبهم في إعارته لصفوف الاتحاد السكندري في يناير القادم وعدم الوقوف في طريق الصفقة.

وشدد مسئولو الزمالك على اللاعب بضرورة عدم تكرار تجربة سبورتنج لشبونة البرتغالي لمنع توقيع عقوبات على النادي في الفيفا خاصة أن قضية لشبونة لازالت منظورة حتى الآن.

وكشف سمير عبد التواب مدير أعمال محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك المعار إلى صفوف أبولون اليوناني، عن وجهة الفهد الأسمر القادمة بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود عدة عروض محلية له من الإسماعيلي والاتحاد الاسكندري بجانب مفاوضات إنبي.

وأكد عبد التواب في تصريحات خاصة أن شيكابالا ليس مِلكًا لنفسه ولكنه ما زال مرتبطا بتعاقد مع نادي الزمالك بجانب استمرار عقد الإعارة مع أبولون لنهاية الموسم الجاري بما يعني ضرورة التفاوض مع الناديين حال رغبة أي فريق في ضم شيكابالا والحصول على موافقتهما.

ورحل شيكابالا مطلع الموسم الجاري إلى صفوف أبولون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين إدارة الزمالك على خلفية عدم تواجده في فترة الإعداد عقب خوض المنتخب الوطني مونديال روسيا 2018، وهو ما أدى في النهاية لعدم قيده في القائمة الأساسية بداعي أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لم يراه داخل الملعب وكانت رغبته في مشاهدة الجميع قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن أي لاعب سواء بقيده في القائمة الأساسية أو صرف النظر عنه، وأصدر اللاعب بعدها عدة بيانات وخضع للتحقيق من جانب مسئولي الزمالك قبل أن يتم الموافقة على رحيله في النهاية إلى صفوف أبولون.