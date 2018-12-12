رياضة | تعرف على هدافي الهلال في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هدافي الهلال في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحقيق فوز ثمين على حساب فريق أُحد، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسي الرائع، بافيتمبي جوميز، ضمن منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان. وصار هدافو الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم كالتالي : • جوميز (10 أهداف) • محمد كنو (4) • ادواردو (4) • سالم (3) • الفرج (2) • عموري (1) • كاريلو (1) • البليهي (1) • ريفاس (1)

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