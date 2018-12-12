رياضة | تاكيس يرفض انضمام مهاجم الأهلي إلى دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس يرفض انضمام مهاجم الأهلي إلى دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على التعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء سبب رفض اليوناني انضمام مهاجم الأهلي، بسبب تواضع مستواه بالإضافة إلى ابتعاده عن مستواه عقب غيابه عن المباريات لما يقرب من نصف موسم.