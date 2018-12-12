رياضة | النصر يفوز علي دمنهور برباعية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يفوز علي دمنهور برباعية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق النصر الفوز علي دمنهور بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر استعدادا لعودة منافسات دوري الممتاز "ب".

تقدم نادي دمنهور بقيادة هاني العقبيلالهدف الأول عن طريق محمد رضوان من تسديدة قوية من الجهة اليمني في الزاوية اليمني لمرمي النصر،واستطاع حسين الحسيني تسجيل هدف التعادل للنصر في مرمي دمنهور من ركنية وتمريرة راسية رائعة من محمود فهمي قابلها الحسيني بتسديدة مباشرة في المرمى، ثم تمكن محمود صقر من تسجيل الهدف الثاني للنصر قبل نهاية الشوط الاول من تصويبة صاروخية في المقص الايمن لمرمي دمنهور من علي بعد 30 يارده.

وفي الشوط الثاني إخترق مؤمن عاطف الظهير الايمن للنصر دفاعات دمنهور من الجهة اليمني و مرر كرة لكريم الضو يسجل منها الهدف الثالث واختتم أحمد حسين رباعية النصر بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء .

عقب القاء اكد سيد عيد المدير الفني للنصر علي ان الفوز بهذه النتيجة يساهم في رفع معنويات اللاعبين واستعادة الثقة خاصة بعد المباراة الماضية والهزيمة امام الترسانة، مضبفا أنوه إطمئن علي عدد كبير من لاعبيه حيث ظهر معظمهم بحالة جيدة

فيما قال هاني العقبي أنه سعيد بهذه التجربة وأنه وضع يده علي مستوي عدد كبير من اللاعبين خاصة الذين لم يشاركوا بشكل اساسي الفترة الماضية وانه نجح في تقيم بعض اللاعبين.