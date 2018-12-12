رياضة | ركلات الجزاء - العين الإماراتي 4 × 3 ويلنجتون النيوزيلندي

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عاد العين من بعيد حينما قلب تأخره بثلاثية نظيفة لتعادل 3-3 قبل أن يفوز (4-3) بفارق ركلات الترجيح على تيم ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الدور الأول ليقصيه ويتأهل بدوره إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA، ليضرب موعداً مع الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم السبت المقبل 15 الجاري في ذات الملعب، هزاع بن زايد في مدينة العين.

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