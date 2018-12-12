رياضة | جماهير المصري تشن هجوما حادا على الفريق بالتدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المصري تشن هجوما حادا على الفريق بالتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت جماهير المصري البورسعيدي، هجومًا حادًا على مصطفى يونس المدير الفني الحالي للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي بالمدينة.

وطالبت جماهير المصري، برحيل يونس عن تدريب فريق الكرة، بسبب النتائج السلبية التي يقدمها الفريق منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للراحل حسام حسن المدير الفني السابق.

وكان يونس يشغل منصب مدير الكرة مع الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده ميمي عبدالرازق، قبل أن يقرر مجلس إدارة المصري إقالة الأخير وتعيين يونس بدلًامنه كمدربًا للفريق.

وخاض المصري مع يونس خمس مباريات، حيث خسر مباراتين وتعادل مثلهما، وحقق المكسب في مباراة وحيدة أمام أنبي بثلاثة أهداف لهدف، وخرج من بطولة كأس مصر على يد فريق الجزيرة مطروح من دور الـ 32 في مفاجأة غير متوقعة.

ويستعد المصري لخوض مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل على ستاد بورسعيد.