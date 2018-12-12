رياضة | نجم الهلال السعودي: النقاط الثلاث أهم من مستوى الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال السعودي: النقاط الثلاث أهم من مستوى الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبدالله عطيف، نجم فريق الهلال السعودي، عن ساعدته البالغة، بتحقيق فريقه للفوز على حساب أُحد، بهدف نظيف، ضمن منافسات بطولة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال عبدالله عطيف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "3 نقاط مهمة جداً، وبالنسبة لي النقاط الثلاث في مباراة اليوم أهم من المستوى".

وأضاف: "طبيعي كثرة الإصابات هذه الفترة بسبب ضغط المباريات، ولكن الأهم هو أن الفريق يسير بثبات، طوينا صفحة أحد والآن سنبدأ الاستعداد لـ الحزم".