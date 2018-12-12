رياضة | رسالة نارية من ميدو للمسئولين عن الرياضة المصرية بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من ميدو للمسئولين عن الرياضة المصرية بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة أن يتخذ المسئولين في الرياضة المصرية قرارا بتنظيم بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏قرار تنظيم كأس الأمم الأفريقية قرار دولة..أتمنى ان نتخذ خطوة جريئة وننظم كاس الأمم الأفريقية القادمة..أتمنى ان اشاهد اجواء ٢٠٠٦ مرة أخرى".

وكشفت قناة الرياضية المغربية عن قرار وزير الرياضة المغربي، والذى جاء مفاجئا للجميع بعدم نية المغرب الترشح لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وأعلن رشيد طالبي وزير الرياضة المغربي، أن المغرب لن تتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تم سحبها من الكاميرون منذ أيام.

وكان الكاف قد أعلن فى وقت سابق سحب التنظيم من الكاميرون وفتح الباب أمام كل دول أفريقيا للتقدم بطلب التنظيم حتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة ليوم الجمعة 14 ديسمبر الجارى.

وستقام بطولة أمم أفريقيا 2019 لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وستقام في شهر يونيو بدلا من يناير.

وتراجع المغرب عن الاستضافة رغم إعلان تقرير مغربي أنه تم اللجوء لإحدى الشركات الأجنبية لإعداد ملف شامل وقوي للتقدم به أمام الاتحاد الأفريقي

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر سحب التنظيم من الكاميرون بعد عدم إنجاز الملاعب والمنشآت التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للاستضافة في 14 من ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم تتقدم أي من الدول بملفها رسميًا.