الان تتابع قائد الهلال السابق ياسر القحطاني في مدرجات المدينة من جديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح

رفعت جماهير الهلال بالمدينة المنورة لافتة لقائد فريق الهلال السابق ياسر القحطاني، المعتزل في الموسم الماضي، و ذلك في اللقاء الذي جمع أحد بالهلال و انتهى بفوز الاخير بهدف دون رد.

و جاء في اللافتة كلمات كُتب فيها :

ياسر يا غالي في قلوب المحبين

لا تحسب انا في غيابك ناسين

ياسر وعد انا على العهد باقين

لو رحت باقي في قلوب الوافين

يذكر أن ياسر القحطاني أعلن اعتزاله في الـ13 من شهر ابريل الماضي و سيقيم حفل اعتزاله خلال الشهرين القادمين امام نادي برشلونة الاسباني .