الان تتابع جيسوس: رغم الإصابات ..حققنا انتصارا مهما أمام فريق اعتمد على الدفاع #الهلال_احد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح
قال المدير الفني لفريق الهلال، جورجي جيسوس إن الهلال حقق انتصارا مهما وصعبا أمام فريق اعتمد على اللعب بطريقة دفاعية منظمة .
وشكر جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة احد و الهلال و التي انتهت بفوز الاخير بهدف دون رد جمهور المدينة على هذا الحضور قائلا : “بدونكم لن يكون هذا الانتصار ساعدتمونا كثيرا وأهديكم هذا الفوز .
و عن تراجع أداء بعض اللاعبين قال:”بالفعل في مباراة اليوم كان أداء بعض اللاعبين منخفضاً ولديهم اكثر مما قدموه مثل ادواردو وكنو وسالم الذين اثق بهم وبامكانياتهم
و أضاف : الفريق يفتقد الكثير من اللاعبين للإصابة مثل الشهراني وعموري والفرج وهذا يؤثر بالتأكيد على اداء الفريق.
شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس: رغم الإصابات ..حققنا انتصارا مهما أمام فريق اعتمد على الدفاع #الهلال_احد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .