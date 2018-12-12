شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو» يوجه رسالة إلى المسؤولين: «أتمنى أن أشاهد أجواء ٢٠٠٦ مرة أخرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمحلل الكروي، رسالة إلى المسؤولين في الدولة، بالتقدم بطلب لتنظيم كأس الأمم الافريقية 2019، بعد اعتذار المغرب. وكتب «ميدو»، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار تنظيم كأس الأمم الأفريقية قرار دولة.. أتمنى أن نتخذ خطوة جريئة وننظم كأس الأمم الأفريقية القادمة.. أتمنى أن أشاهد أجواء ٢٠٠٦ مرة أخرى».

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