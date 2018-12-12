شكرا لقرائتكم خبر عن بركلات الترجيح.. العين الإماراتي يتأهل الى الدور الثاني في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق العين الإماراتي، إلى الدور الثاني في كأس العالم للأندية بالإمارات 2018، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح 4 – 3 على فريق ويلنجتون النيوزيلندي ، في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب هزاع بن زايد..

باغت فريق ولينجتون، عبر ماريو بارسيا في الدقيقة 11 سدد كرة ولا أروع من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين خالدى عيسى لداخل الشباك.

وعاد فريق ولينجتون النيوزلندي وأحرز ثاني الأهداف،بعد تمريرة بينية عن طريق ماريو اليتش وصلت إلى أرون كلافام داخل منطقة الجزاء الذي بدوره سدد كرة أرضية على يمين الحارس لداخل الشباك، ليعود بعدها الفريق النيوزلندي ويحرز ثالث الأهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص فريق العين النتيجة بهدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء.

وشارك حسين الشحات في التشكيلة الأساسية لفريق العين .

وفي الشوط الثاني عاد بعدها العين وأحرز هدفين متتاليين ليعدل النتيجة .

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختى 2009، 2010، 2017.