شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«كاسونجو» و«الونش» على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الثنائي الكونغولي كابونجو كاسونجو ومحمود حمدي «الونش» لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية بصالة «الجيم» بالنادي، وذلك بسبب معاناة كاسونجو من بعض الآلام العضلية، والونش بسبب إصابته الأخيرة مع المنتخب.

وعقب أداء الثنائي التدريبات، قام كاسونجو بأداء فقره تأهيل بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامشمران الفريق بمقر النادي استعدادًا لمواجهة القطن التشادي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يغادر الفريق القاهرة صباح الجمعة المقبل، متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا للقاء المقرر إقامته السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب.