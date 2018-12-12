شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تقرر عدم التقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر وزير الرياضة المغربي رشيد الطالبي عدم تقدم المغرب بطلب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019 عقب سحبها من الكاميرون.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد أعلن سحب تنظيم البطولة من الكاميرون خلال الشهر الماضي بسبب عدم التزامها ببعض الأمور المتفق عليها.

وذكرت قناة الرياضية المغربية خلال تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «رسمي.. المغرب لن يقدم ترشيحه لإستضافة كأس أمم إفريقيا 2019 (وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي في تصريح الرياضية)».

ويستقبل كاف ملفات الدول الراغبة في تنظيم النسخة المقبلة من البطولة القارية على أن يعلن البلد المستضيف رسميا قبل انتهاء شهر سبتمبر الحالي.