آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا

الخليج 365 - حضرموت ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لمساء هذا اليوم الأربعاء، وهي كالتالي: السعودي : 137 الدولار : 517 الإماراتي : 139 الذهب : 18.200 أسعار البيع السعودي : 138.5 الدولار : 525 الإماراتي: 141 الذهب : 18.700 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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