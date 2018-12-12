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آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا

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الخليج 365 - حضرموت 

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لمساء هذا اليوم الأربعاء، وهي كالتالي: 

السعودي : 137

الدولار : 517

الإماراتي : 139

الذهب : 18.200 

أسعار البيع

السعودي : 138.5

الدولار : 525

  

الإماراتي: 141

الذهب : 18.700

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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