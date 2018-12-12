رسمياً.. تأهل العين الإماراتي وخسارة ويلينغتون ليواجه الترجي التونسي

تأهل فريق العين الإماراتي على حساب يلينغتون لمباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 والتي تجمع العين الإماراتي بويلينغتون النيوزيلندي بضربات الترجيح عقب التعادل بثلاثية لكل منهما حتى الأشواط الإضافية ليحسم العين المباراة.

التعادل 3-3 في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة في مدينتي أبوظبي والعين الإماراتيين، ليتأهل العين للقاء الترجي التونسي في الدور الثاني.

وأحرز أهداف العين شيوتاني في الدقيقة 45، وتونجو دومبيا في الدقيقة 49، وبيرج في الدقيقة 85، وسجل لويلنجتون كل من ماريو بارسيا في الدقيقة 11، وأرون كلافام في الدقيقة 15، وماريو ايليتش في الدقيقة 44

بدأ العين المباراة بثقة عالية وتناقل لاعبيه الكرة بسهولة في محاولة لإيجاد ثغرة وسط دفاعات ويلنجتون، والذي بدأ المباراة بحذر كبير سعياً لامتصاص حماس لاعبي العين وجماهيره، قبل أن يفرض سيطرته ويسير المباراة كما يشاء.

تخلى الفريق النيوزيلندي عن حذره بعد أول 10 دقائق، وحاول تنظيم هجمات مرتدة، والسيطرة على وسط الملعب، ولكن لعبت خبرة لاعبي العين دوراً كبيراً في إبقاء السيطرة عيناوية على منطقة المناورات.

وفاجئ ويلنجتون، الجميع بهدف مبكر في الدقيقة 11، بتسديدة قوية بقدم من ماريو بارسيا، من حوالي 30 ياردة، مستفيداً من تقدم خالد عيسى حارس العين كثيراً عن مرماه، لتسكن الكرة شباك أصحاب الأرض.

وأشعل الهدف حماس لاعبي العين، ليخترق جمال معروف منطقة جزاء الضيوف، ويسدد قوية بجوار القائم في الدقيقة 13، ويتبعها حسين الشحات، بتسديدة قوية فوق العارضة في الدقيقة 15.