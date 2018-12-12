بشكل رسمي: الترجي التونسي يواجه العين الإماراتي في ربع نهائي مونديال الأندية

تأهل العين الإماراتي مساء اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 رمسيا إلى الدور ربع النهائي لمونديال الأندية بفضل ضربات الجزاء الترجيحية 4-3. وانتهت مباراة العين وتيم ويلينغتون النيوزلندي بنتيجة التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي. وسيواجه العين في مقابلة ربع النهائي الترجي الرياضي التونسي يوم السبت 15 ديسمبر.

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