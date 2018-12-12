رياضة | إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيميل يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لطلائع الجيش قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة غدا الخميس في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة طلائع الجيش كلا من:- :محمد بسام ومحمد شعبان واحمد سامي وإسلام جمال وخالد سطوحي ومحمد أبو المجد بوشا إاسلام سري وعاصم صلاح وفرانك ستيفن ومحمد رزق وحسن أوساسا وأحمد سمير وأحمد كابوريا وعموري ومصطفى محمد وأحمد جعفر ومؤمن إبراهيم وعلي الزاهدي.

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