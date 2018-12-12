رياضة | بالصور..مقاولون طنطا 2003 يصعد للتصفيات النهائية لدوري القطاعات بفوز مثير علي محلة مرحوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور..مقاولون طنطا 2003 يصعد للتصفيات النهائية لدوري القطاعات بفوز مثير علي محلة مرحوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع عثماسون طنطا 2003 بقيادة حامد السيد أن يحقق فوزا ثمينا علي محلة مرحوم الذي يقوده محمود عبدالعزيز فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بدوري منطقة الغربية علي ملعب مركز شباب محلة مرحوم.

أفتتح أهداف المباراة اسلام فوزي لاعب عثماسون في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني أربعة أهداف متتالية حيث أضاف سامح أبو زيد الهدف الثاني لعثماسون في الدقيقة 34، ولكن سرعان ما أحرز أقطاي بسيوني الهدف الاول لمحلة مرحوم في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 37 نجح اسلام فوزي في احراز هدف الثاني والثالث لعثماسون، ومن ضغط من فريق صاحب الأرض سجل اسلام فتحي الهدف الثاني للمحلة في الدقيقة 38، للتتوالي الهجمات من الفريقين ولكن بدون تغير في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز عثماسون طنطا بثلاثية مقابل هدفين.

بهذا الفوز يتصدر عثماسون البطولة برصيد 23 نقطة ويصعد للتصفيات النهائية لدوري القطاعات بالجمهورية، والجدير بالذكر أن محلة مرحوم صعد بالجولة الماضية بعد تخطيه اتحاد بسيون ويأتي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة. أشهر محمود منصور حكم اللقاء، 4 انذارات للسلوك الغير رياضي لكل من "عبدالسلام عبدالسلام، وسامح السيد، ومحمد السيد" لاعبي عثماسون، والسيد القباني لاعب محلة مرحوم، وقام بطرد محمود عبدالعزيز المدير الفني لفريق محلة مرحوم، والذي شاهد المباراة خلف سور الملعب. مثل محلة مرحوم في الشوط الاول كل من نادر حسن، ومحمد السادات، واسلام فتحي، ويوسف شبل، وعمر مصطفي، والسيد اسامه، وحلمي حلمي، ويوسف ابوكامل، واحمد محمد، واقطاي عبدالله، وبدر الحناوي. دكة البدلاء :- مصطفي عبدالله، ومحمود عبدالحميد، ومحمود مرسي، وحامد طارق، ومحمد ابراهيم، وابراهيم بسيوني، وعبدالرحمن شعيب. بينما جاء تشكيل عثماسون كالتالي:- عبدالسلام حربي، ومحمد الزفتاوي، واحمد النجار، ومنصور شهاب، ومحمود ربيع، وحسن مصطفي، ومحمد العماوي، وسامح السيد، ومحمد عادل، واسلام فوزي، وحسام خالد. دكة البدلاء:- عبدالمجيد عبدالله، وسمير وائل، ومحمود شتا، ومازن محمد، وعبدالرحمن جمال، ومحمد سامي، ومحمد علاء.

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