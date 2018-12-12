كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى دور 16 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد بدأوا بالفعل في تخمين المنافس الذي سيلعبون به، مع كونهم يريدون تجنب فريق يورجن كلوب.
ويعد ليفربول وشالكه منافسان محتملان لكل من برشلونة وريال مدريد، في حين أن روما يمكن أن يعود ليواجه برشلونة مرة أخرى وتوتنهام يمكن ان يلعب ضد ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.