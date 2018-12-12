رياضة | تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ليفربول هو التهديد الأكبر لـ ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي ليفربول الانجليزي، يعتبر أكبر تهديد لناديي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فقد وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى دور 16 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقد بدأوا بالفعل في تخمين المنافس الذي سيلعبون به، مع كونهم يريدون تجنب فريق يورجن كلوب.

ويعد ليفربول وشالكه منافسان محتملان لكل من برشلونة وريال مدريد، في حين أن روما يمكن أن يعود ليواجه برشلونة مرة أخرى وتوتنهام يمكن ان يلعب ضد ريال مدريد.