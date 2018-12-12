رياضة | عاجل.. باسم مرسي يحدد وجهته المقبلة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باسم مرسي يحدد وجهته المقبلة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رحب باسم مرسى، مهاجم الزمالك، بالانتقال لفريق بتروجت على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد العرض الذى قدمه له النادى البترولى، عقب إنهاء اللاعب تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني.
باسم مرسي يوافق على الانتقال لبتروجت
قرار باسم مرسى بالموافقة على الانتقال لبتروجيت جاء لوجود مؤمن سليمان علي رأس الجهاز الفني للفريق، خاصة أنه تدرب تحت قيادته في وقت سابق بالزمالك، والمدرب يعرف قدرات اللاعب جيدا، حيث يبحث اللاعب عن المشاركة بشكل أساسى لتعويض فشل تجربته مع لاريسكا اليونانى.
الزمالك يحسم مصير باسم مرسي
ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك مصير باسم خلال الأيام المقبلة، بعد رفض عودته للفريق مع تقدم أكثر من ناد لطلب بالحصول على خدماته، على سبيل الإعارة، من بينهما بتروجت وسموحة والاتحاد وطلائع الجيش.
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