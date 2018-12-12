رياضة | الاتحاد السكندري يخطف تعادلا قاتلا أمام سموحة بديربي الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يخطف تعادلا قاتلا أمام سموحة بديربي الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الاتحاد السكندري في خطف هدفا قاتلا أمام سموحة في ديربي الإسكندرية، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة عن طريق المهاجم الأثيوبي أوميد أوكيري في الدقيقة 54، وأحرز هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه فى الدقيقة 96.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 20 نقطة في المركز الثامن، ووصل رصيد سموحة للنقطة 21 فى المركز السادس.

بدأ الاتحاد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: كريم الديب - محمد بازوكا - محمود رزق - محمود شعبان.

الوسط: محمد ناصف - نور السيد - ديديه كوريه.

الهجوم: رزاق سيسيه - بناهينى - خالد قمر.

بينما كان تشكيل سموحة في مواجهة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أمير عابد - سيد فريد - محمود عزت - محمود منصور.

الوسط: محمود سيد - أحمد حمص - إسلام صالح.

الهجوم: أوميد أوكيرى - محمد حمدى ذكى - ديريك نسيبامبى.