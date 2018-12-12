رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

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يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر اون لاين اليوم الاربعاء 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا يستضيف فريق ريال مدريد فريق سيسكا موسكو ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب سانتياجو ويخوض فريق ريال مدريد هذا اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة، برصيد 12 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 5 مباريات تمكن فيها من الفوز خلال أربع مباريات وخسر خلال مباراة واحدة فقط، ليضمن بعدها تأهله إلى الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لينافس فريق روما صاحب ال 9 نقاط الذي يحتل المركز الثاني.

مشاهدة بي ان سبورت 1 hd مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو فيما يحتل فريق سيسكا موسكو المركز الثالث برصيد 30 نقطة،حصدها من خلال مشاركته في 8 مباريات تمكن فيها من الفوز في 8 مباريات وتعادل خلال 6 مباريات أخرى بينما تعرض للخسارة خلال 3 مباريات.

بطاقة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو :

ريال مدريد Vs سسكا موسكو.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : سسكا موسكو (1-0) ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو :

في تمام الساعة الــ 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD