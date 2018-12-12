رياضة | يلا شوت " هلا مدريد " مشاهدة مباراة ريال مدريد (بدون تقطيع) اليوم بث مباشر Yalla shoot

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يلا شوت " هلا مدريد " مشاهدة مباراة ريال مدريد (بدون تقطيع) اليوم بث مباشر Yalla shoot

يحل سيسكا موسكو ضيفاً على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

يدخل الميرينجي هذه المباراة وهو متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 5 مباريات، فاز في أربع وتلقى هزيمة واحدة، وضمن الملكي التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة روما الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الثاني، أما في الدوري فحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب فريق هويسكا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الخامسة عشر من عمر الليجا، وبهذا الفوز ظل في المركز الرابع بعدما رفع رصيده للنقطة 26 وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وإشبيلية أصاحب المركزين الثاني والثالث.

على الجانب الآخر سيسكا موسكو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 30 نقطة، خلف زينيت وكراسنودار، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في 6 مواجهات وتلقى 3 هزائم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيسكا موسكو والقنوات الناقلة

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : علي محمد علي .

نتيجة مباراة الذهاب : سسكا موسكو (1-0) ريال مدريد.

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيغيب عن ريال مدريد ناتشو ضد سيسكا موسكو بداعي الإصابة، ولن يفتقد الملكي أي لاعب بداعي الإيقاف

لكن الخبر الجيد لعشاق الميرينجي هو عودة البرازيلي كاسميرو إلى التدريبات، لكن من المتوقع أن لا يشارك لعدم اكمال لياقته، أيضًا عاد توني كروس وماريانو دياز بعد تعافيهم من الإصابة

لن يغير سانتياجو سولاري طريقته المعتادة، وسيواصل الاعتماد على سيبايوس كثالث وسط ميدان بجانب كروس ومودريتش في حالة عدم لحاق البرازيلي الدولي المُصاب بالمباراة، وسيقود خط ريال مدريد في هذه المباراة الثلاثي بيل، بنزيمه، أسينسيو

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - داني سيبايوس - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - ماركو أسينسيو

الغيابات والتشكيل المتوقع لسيسكا موسكو

يغيب عن سيسكا موسكو المدافع الدولي فيكتور فاشين للإصابة، بالإضافة إلى الثنائي الزات أخميتوف، أبيل هيرنانديز، لنفس السبب ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ المدرب جونشارينكو بطريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، والاحتفاظ بالطريقة الدفاعية ومحاولة استغلال سرعات الثنائي تشالوف ودجاجويف لمباغتة الملكي.

التشكيل | 5-3-2

إيجور أكينفيف

كيريل نابابكين - هوردور ماجنوسون - نيكيتا تشيرنوف - رودريجو بيكاو - ماريو فيرنانديس

عزت أخميتوف - ياكا بيول - نيكولا فلاشيتش

فيودور تشالوف - ألان دجاجويف