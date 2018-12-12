رياضة | اتفرج لايف HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد vs سسكا موسكو

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اتفرج لايف HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد vs سسكا موسكو

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث يقع الفريقان في صفوف المجموعة السابعة بجانب فريقي روما الإيطالي وفيكتوريا بلزن التشيكي، ويدخل ريال مدريد اللقاء بعد ضمان تأهله إلى مراحل البطولة الإقصائية بعد تصدره للمجموعة بعد مرور 5 جولات حيث حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة كانت أمام فريق سسكا موسكو في مباراة الذهاب، أما فريق سسكا موسكو، فيسعى للخروج بنتيجة إيجابية من قلب السنتياجو برنابيو حتى يضمن الحصول على المركز الثالث والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

حيث يتساوى فريق سسكا موسكو في النقاط مع فريق فيكتوريا بلزن صاحب المركز الرابع والذي سيلعب مع فريق روما في نفس الجولة، وكان فريق روما قد ضمن الصعود هو الآخر إلى الدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني خلف ريال مدريد.

من المقرر أن يقام اللقاء اليوم الأربعاء 12-12-2018 في الأوقات التالية: 8:55 مساءً بتوقيت السعودية، 7:55 مساءً بتوقيت مصر، 8:55 مساءً بتوقيت فلسطين، 8:55 مساءً بتوقيت الأردن، 8:55 مساءً بتوقيت سوريا، 8:55 مساءً بتوقيت لبنان، 8:55 مساءً بتوقيت العراق، 7:55 مساءً بتوقيت السودان، 8:55 مساءً بتوقيت اليمن، 7:55 مساءً بتوقيت ليبيا، 6:55 مساءً بتوقيت تونس،6:55 مساءً بتوقيت الجزائر، 6:55 مساءً بتوقيت المغرب، 9:55 مساءً بتوقيت الإمارات، 8:55 مساءً بتوقيت البحرين، 9:55 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 8:55 مساءً بتوقيت الكويت، 8:55 مساءً بتوقيت قطر، 5:55 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8:55 مساءً بتوقيت جزر القمر، 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.

اتفرج لايف HD | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد vs سسكا موسكو