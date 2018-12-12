رياضة | بيريز: تاريخ ريال مدريد لا يمكن فهمه بدون دوري الأبطال والعكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: تاريخ ريال مدريد لا يمكن فهمه بدون دوري الأبطال والعكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، حفل تدشين كتاب "الثالثة عشرة"، الذي يعتبر قصة تاريخية لا نهاية لها، وقام بتأليفه انريكي أورتيجو.

وقال بيريز في الحفل الخاص بالكتاب: "في هذه المباراة، تم جمع كل المشاعر في ليلة أخرى لا تنسى لريال مدريد".

وأضاف بيريز: "لا يمكن فهم تاريخ ريال مدريد بدون دوري أبطال اوروبا، بالطريقة نفسها تاريخ دوري ابطال اوروبا لا يفهم من دون ريال مدريد".

وواصل: "في هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم، نجمع كل هذه العواطف في ليلة أخرى لا تنسى لريال مدريد، مثل تلك التي عشناها في كييف يوم 26 مايو. الثالثة عشر. قصة لا نهاية لها هي قصة المستحيل. لم يتمكن أي شخص من تكرار اللقب بالشكل الحالي للأبطال".

وتابع: "هذا النادي قادراً على القيام بالمعجزات، فزنا بالكأس مرتين متتالين فقال الجميع انه من المستحيل الفوز بالثالثة على التوالي، لكن هذا النادي فعلها بطريقته، فزنا بثلاث بطولات متتالية مترجمين قصة الحب الابدية بيننا وبين دوري ابطال اوروبا، قص لا نهاية لها".

وأكمل: "تعكس صفحات هذا الكتاب أيضًا أحاسيس معلم تاريخي فريد من نوعه في حياة هذا النادي . لأنه لأول مرة نحن أبطال أوروبا في كرة القدم وكرة السلة. اليوم، نحن ريال مدريد فخورون بهذا العمل الذي تم إنجازه بالكثير من العاطفة و المهنية".

واختتم: "أريد أن أشكر مؤلف هذا الكتاب، إنريكي أورتيجو، على تفانيه والتزامه تجاه ريال مدريد. في هذا الكتاب الجديد الذي هو بالفعل جزء من مجموعة واسعة نتعرف عليها، أظهر جميع المدريديين مرة أخرى حبهم لنادينا".