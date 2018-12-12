رياضة | تعرف على تشكيل روما أمام فيكتوريا بلزن

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أعلن دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ‏حراسة المرمي : ميرانتي. خط الدفاع : سانتون - ماركانو - مانولاس - كولاروف. خط الوسط : كريستانتي - نزونزي - جنكيز - باستوري - كوليفرت. خط الهجوم : شييك. يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني متصدر المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل نادي روما الإيطالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. وخسر نادي روما المباراة السابقة ضد نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين نظيفين علي ملعب الاوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

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