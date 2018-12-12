رياضة | مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن اليوم | تابع لايف مباراة رومال وفيكتور بلزن | بث مباشر روما وفيكتور بلزن الآن kor

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مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن اليوم | تابع لايف مباراة رومال وفيكتور بلزن | بث مباشر روما وفيكتور بلزن الآن kor

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مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن اليوم | تابع لايف مباراة رومال وفيكتور بلزن | بث مباشر روما وفيكتور بلزن الآن kor

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مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن اليوم | تابع لايف مباراة رومال وفيكتور بلزن | بث مباشر روما وفيكتور بلزن الآن kor

موعد مباراة روما وفيكتوريا بلزن اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : محمد بركات

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباراة روما وفيكتور بلزن اليوم | تابع لايف مباراة رومال وفيكتور بلزن | بث مباشر روما وفيكتور بلزن الآن kor