الامارات | الغاء هدف للعين.. ما هو رأي الحكم الاماراتي المونديالي درويش

شكرا لقرائتكم خبر عن الغاء هدف للعين.. ما هو رأي الحكم الاماراتي المونديالي درويش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم المونديالي المساعد السابق عيسى درويش، صحة قرار الحكم الياباني يوجي ساتون بإلغاء هدف للعين سجله اللاعب كايو "28" بعدما استعان بالحكم الفيديو المساعد خلال مباراة الفريق أمام ويلنغتون النيوزيلندي التي أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بالعين في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، مشيرا الى أنه كانت هناك مخالفة من قبل مدافع العين إسماعيل أحمد قبل تسجيل كايو للهدف الملغي لقيامه بدهس قدم لاعب من فريق ويلنغتون، مؤكدا أنه باستثناء هذه الحالة التي كان يجب أن يتخذ فيها قرارا مباشرا دون اللجوء للفيديو فان حكم اللقاء الياباني ريوجي ساتو كان متمكنا ومتميزا في إداراته للمباراة.

وقال درويش لـ"الإمارات اليوم": "تدخل الحكم الفيديو وقيامه بإلغاء هدف العين وكذلك إشهار البطاقة الصفراء للاعب إسماعيل أحمد كان قرارا صحيحا نظرا للمخالفة التي وقع فيها اللاعب".

وبخصوص تأخر الحكم في اتخاذ القرار بِشان هدف العين الملغي، أكد درويش الذي تواجد ضمن حكام كأس العالم 2006 في المانيا، أن الحكم يوجي ساتو لم يتأخر في اتخاذ القرار نظرا لكون أنه كان يشاهد الحالة من خلال الفيديو في أكثر من زاوية، مشيرا أن هذا الأمر استغرق نحو دقيقة.

وأوضح "الياياني يوجوي ساتو يعد من ضمن حكام النخبة في اسيا وتواجد أخيرا في كأس العالم في روسيا .