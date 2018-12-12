شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 7 لاعبين عن قائمة الأهلي لمباراة جيما الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة جيما الإثيوبي، في الدور 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي سبعة لاعبين: هم محمد الشناوي، وسعد سمير، وأحمد فتحي، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وصلاح محسن، للإصابة، فيما يغيب وليد أزارو للإيقاف.

ويلتقي الأهلي مع جيما بعد غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 16 لاعبًا وهم:

شريف إكرامي، وعلي لطفي؛ وساليف كوليبالي، وأيمن اشرف، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد؛ وحسام عاشور، وهشام محمد، وعمرو السولية؛ وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد سليمان؛ ومروان محسن.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم، بأحد فنادق الإسكندرية تمهيدًا لخوض لقاء جيما، الذي يقام في السادسة مساء الجمعة.