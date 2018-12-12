شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى الإسكندرية الجمعة استعدادًا لبطل تشاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته غدا الخميس، بمقر النادي استعدادًا لمواجهة القطن التشادي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يغادر الفريق القاهرة صباح الجمعة المقبل، متوجها إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا للقاء المقرر إقامته السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب.
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