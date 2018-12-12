فضيحة جنسية للاعبات المنتخب تتسبب في إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، إيقاف كرم الدين كريم، رئيس اتحاد كرة القدم في أفغانستان، بشكل مؤقت، إثر ادعاءات بوجود اعتداءات بدنية وجنسية، على لاعبات بالمنتخب الأفغاني.

وأوضح الفيفا أن عقوبة الإيقاف المؤقت، فُرضت في ظل التحقيقات الجارية، مع مسؤولي الاتحاد الأفغاني للعبة، حسبما أكدت السلطات الأفغانية، وما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية.

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد نقلت الشهر الماضي عن خالدة بوبال، القائدة السابقة للمنتخب الأفغاني، والأمريكية كيلي ليندساي، مدربة الفريق، ومنة أحمدي وشابنام مبارز، لاعبتي المنتخب، اتهاماتهن لمسؤولي الاتحاد بهذه الاعتداءات.

وذكرت بوبال وليندساي واللاعبتان، أن الاعتداءات وقعت داخل أفغانستان، وأيضا في معسكر للفريق بالأردن، خلال شباط/فبراير الماضي، فيما نفى الاتحاد هذا الأمر.

وكان المدعي العام في أفغانستان قد قرر، الأحد الماضي، إيقاف ستة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقال فاضل فاضلي، أحد مستشاري الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إن كرم الدين كريم، رئيس الاتحاد، من بين الأعضاء الستة.

ويتضمن الإيقاف الصادر عن الفيفا، حظر مشاركة كريم في أي أنشطة كروية محلية، أو دولية، لمدة 90 يوما.