تقنية الفيديو تحرم العين من تقليص الفارق أمام ويلينجتون

حرمت تقنية الفيديو "VAR"، العين الإماراتي من تقليص الفارق أمام ويلينجتون النيوزيلندي، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد، في افتتاح مونديال الأندية.
وكان ويلينجتون يتقدم وقتها بثنائية دون رد، جاءت في أول ربع ساعة عن طريق ماريو باريسا في الدقيقة 11، وأرون كلافام في الدقيقة 15.
وأحرز البرازيلي كايو هدف العين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلجأ حكم اللقاء الياباني ريوجي ساتو إلى تقنية الفيديو، ويلغي الهدف.
ورفض الحكم احتساب الهدف بداعي وجود خطأ على مهند سالم لاعب العين، في بداية الهجمة التي انتهت بهدف لصالح الفريق الإماراتي الذي يشارك في البطولة بصفته بطل الدوري في البلد المستضيف.
يشار إلى أن الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق النيوزيلندي بنتيجة (3-1).
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