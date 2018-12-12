جماهير الهلال تملأ ملعب مباراة أحد

أمتلأت المدرجات المخصصة لجماهير الهلال، بملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، بالمدينة المنورة، عن آخرها، قبل ساعتين من مواجهة الفريق مع أحد، اليوم الأربعاء، في دوري المحترفين السعودي.
وتجري مفاوضات حاليا، من أجل فتح المدرجات المخصصة لجماهير أحد، ليدخل إليها الجمهور الهلالي، حتى يتم استيعاب أكبر عدد منه.
وتسعى جماهير الهلال بالمدينة المنورة، لرؤية لاعبيها عن قرب، حيث أنه الموسم الثاني الذي يزور فيه الفريق المدينة، بعد صعود أحد لدوري المحترفين.
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