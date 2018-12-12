غضب جماهير ليفربول من «صلاح» رغم التأهل

على الرغم من هدفه الحاسم والمنقذ لفريقه من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، إلا أن حالة الوجوم البادية على وجه الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، أغضبت جماهير فريقه الإنجليزي.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على ضيفه نابولي، ليضمن الريدز التأهل إلى الدور المقبل بفارق الأهداف عن الفريق الإيطالي، تاركًا صدارة المجموعة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن "مو صلاح" لم يحتفل للمرة الثالثة، بتسجيله أهدافًا لفريقه الإنجليزي، الأمر الذي أثار استغراب عدد كبير من الجماهير، والتي وصل إلى حد غضب بعضهم.

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرًا، يتحدث فيه عن عدم رضا عدد كبير من الجماهير لطريقة احتفال محمد صلاح "غير الباسمة".

وطالب عدد كبير من جماهير "الريدز"، صلاح بضرورة "الاستمتاع باللحظة والاحتفال بأهدافه بدلا من ذلك الوجوم الذي يعتري وجهه على حد قولهم.

وهاجمه البعض قائلاً: "تبًا، إذا لم تحتفل بمثل هذا الهدف المهم، متى ستحتفل".

غير أن المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، أشاد بهدف صلاح، لكنه رفض التعليق على طريقة احتفاله بالهدف.

وقال: "أنا فخور بما قدمه اللاعبون، لقد كان هدف محمد صلاح رائعًا بطريقة لا يمكن تصديقها، كما أن أليسون بيكر (حارس المرمى) أنقذنا في تلك الأمسية من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، أنا فخور حقا بما قدمه الأولاد".

وتابع في تصريحات موقع "ليفربول إيكو": "نركز الآن على انتظار ما ستسفر عنه القرعة في 17 ديسمبر الجاري".

وعلق على احتفال صلاح: ""لا أعلق على ما يفعله أي لاعب، لكن تركيزه على تسجيل الأهداف، وما فعله كان لا يصدق، ولم أر شيئًا مشابها، سواء ما قدمه هو أو ما قدمه أليسون".

وأردف كلوب: "كنا نمر بضغط نفسي عنيف قبل تسجيل محمد صلاح الهدف، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون سببًا في الحالة الغريبة التي ظهر عليها بعض اللاعبين، لكن بعد الهدف شعر كثير من بارتياح وأصبح يمكننا أن نغير التكتيكات بصورة أكثر دقة".

من جانبه، طرح أسطورة برشلونة الإسباني المعتزل، لويس جارسيا، تفسيرًا لعدم احتفال صلاح بأهدافه خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية.

وقال: "لو نظرت لطريقة احتفال محمد صلاح بعد تسجيله كل هدف ستجده ينظر إلى الجمهور بطريقة حادة محفورة على وجهه، وكأنه يعاتبهم على عدم وقوفهم بجانبه طوال الفترة الماضية".

وتابع: "أعتقد أنه لا يشعر حاليا بنفس المشاعر التي كان يشعر بها الموسم الماضي، الموسم الماضي كان كل شيء سهلا، وهذا العام يصارع من أجل العودة إلى ذلك المستوى وإثبات نفسه والظهور بصورة جيدة مرة أخرى، ورغم وصوله إلى ذلك، يبدو أنه لا يزال هناك غصة في حلقه".

أما عن سبب عودة محمد صلاح إلى التهديف مرة أخرى، فأرجع جارسيا الأمر، إلى تغيير كلوب الطريقة التي يستغل فيها صلاح في الملعب.

وأوضح: "بات لدى محمد صلاح حاليًا قدر أكبر من الحرية، فهو عاد يلعب من الناحية اليمنى المفضلة له، بدلاً من تمركزه في الوسط ببداية الموسم".

واستدرك: "أشعر أن محمد صلاح، حريص دومًا على اللعب في تلك الجهة، حتى يظهر بصورة أفضل، وهو كان حزينًا لأنه كان مجبرًا على اللعب في مركز لم يكن يظهر فيه بصورة طيبة".

وكان صلاح قد قاد ليفربول، الأسبوع الماضي، لفوز كاسح على بورتسموث برباعية نظيفة، سجل منها 3 أهداف "هاتريك" من أصل أربعة أهداف سجلها الريدز، في الدقائق 25 و48 و77، ليساهم في احتلال فريقه صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين دون رد، لكنه لم يحتفل بأهداف الثلاثة رغم ذلك.

وصعد صلاح بعد "هاتريك" ليفربول الأخير في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى 10 أهداف بنفس عدد الأهداف التي سجلها بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.