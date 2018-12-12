شكرا لقرائتكم مارسيلو وإيسكو يقودان ريال مدريد أمام سيسكا موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد تشكيل الفريق الملكى للقاء ضيفه سيسكا موسكو الروسى، الذى سينطلق فى الثامنة إلا خمس دقائق من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة لدور المجموعات من دورى الأبطال.

ويحتل الريال صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل لدور الـ16، بينما سيسكا موسكو فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويبحث عن الفوز من أجل التأهل لدور الـ32 من الدورى الأوروبى.

وتواجد ماركو أسينسيو وإيسكو فى تشكيل الريال الأساسى فى اللقاء، بالإضافة إلى العائد من الإصابة النجم البرازيلى مارسيلو.

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

الدفاع : أودريزولا - باييخو - خافى سانشيز- مارسيلو

الوسط : يورينتى - فالفيردى - أسينسيو - إيسكو

الهجوم : فينيسيوس جونيور - بنزيما