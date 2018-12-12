شكرا لقرائتكم المغرب تعلن موقفها النهائى من استضافة كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رشيد طالبي وزير الرياضة المغربي أن بلاده لن تتقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تم سحبها من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وكان الكاف قد أعلن فى وقت سابق سحب التنظيم من الكاميرون وفتح الباب أمام كل دول أفريقيا للتقدم بطلب التنظيم حتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة ليوم الجمعة 14 ديسمبر الجارى.

ونشرت قناة الرياضية المغربية قرار وزير الرياضة والذى جاء مفاجئا بعدما كانت تشير التوقعات إلى أن المغرب سيطلب التنظيم لجاهزيته خاصة وأن بلد الشمال الأفريقي كان ينافس على تنظيم كأس العالم، إلا أن وزير الرياضة فاجئ الجميع بإعلان قرار عدم ترشح المغرب.

ومن المقرر أن يعلن الكاف يوم السبت المقبل قائمة الدول التى تقدمت بطلب التنظيم، على أن تبدأ مباشرة إجراءات زيارة هذه الدول لمعاينة الانشاءات ومدى القدرة على استضافة كأس الأمم الأفريقية، ليعلن بعدها المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى قراره فى اختيار البلد التى ستنظم البطولة بنهاية الشهر الجاري.

وستقام بطولة أمم أفريقيا 2019 لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وستقام في شهر يونيو بدلا من يناير.