ستيرلينج لاعب الشهر فى البريميرليج

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جدة - عمرو شويل حصل رحيم سترلينج جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضى.

وفقاً لما نقلته شبكة "سكاى سبورت"الإنجليزية، إن سترلينج حصل على جائزة أفضل لاعب خلال شهر نوفمبر بعدما ساهم فى إنتصار مانشستر سيتى ضد كلاً من ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ووستهام يونايتد، وذلك بتسجيل 3 اهداف و3 تمريرات حاسمة.

ويقدم رحيم سترلينج أداءاً إستثنائى مع مانشستر سيتى خلال الموسم الجارى بالدورى الإنجليزى حيث خاض 13 مباراة وأحرز 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة قبل أن يوقع عقداً جديداً مع "السيتزين" يستمر حتى صيف 2023.

وكان بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى قد أبدى سعادته من الأداء المميز الذى يقدمه مع الفريق فى الموسم الحالى.