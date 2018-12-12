شكرا لقرائتكم ماتيب يغيب 6 أسابيع للإصابة ويزيد من معاناة ليفربول الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الأربعاء، أن المدافع الكاميرونى جويل ماتيب سيغيب عن المشاركة فى المباريات لفترة تصل إلى 6 أسابيع، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة نابولى الإيطالى أمس الثلاثاء فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز الريدز بهدف النجم محمد صلاح.

وكشف الموقع الرسمى للريدز أن ماتيب تعرض لكسر فى عظم الترقوة، وأكمل لقاء الأمس متأثرا بهذه الإصابة، وأن فترة غيابه ستبلغ نحو 6 أسابيع.

ووضعت إصابة ماتيب المندير الفنى للريدز يورجن كلوب فى مأزق كبير دفاعيا، بعد إصابة كل من جو جوميز التى ستبعده 6 أسابيع هو الأخر، وترينت الكسندر-أرنولد الى أصيب فى لقاء نابولى أيضا، بالإضافة إلى عدم استعادة الكرواتى ديان لوفيرن لمستواه فى الموسم الحالى.



جويل ماتيب