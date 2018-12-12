شكرا لقرائتكم المقاصة يحشد 18 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها في السابعة مساء، غدا الخميس بملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن الجولة الـ 17 بالدوري .

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدى لحراسة المرمى - طه عادل – محمد دبش – عاصم سعيد – محمد دسوقى – محمود وحيد – عصام صبحى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – محمد تونى – هانى سعيد – باولن فوافي – محمد رمضان – جون انطوى – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – عمر بسام.

ويعود لقائمة الفريق مصطفى شبيطه بعد غيابه عن المباريات الأخيرة ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثالثة علي التوالي للإصابة.

وأدى فريق المقاصة ، مرانه الاخير مساء اليوم الأربعاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون للمباراة.

واكد وليد هويدي مدير الكرة ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة طلائع الجيش سيؤدون تدريبات في الجيم ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات القادمة.