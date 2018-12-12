شكرا لقرائتكم القطن يصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق القطن التشادى إلى القاهرة عصر غدا الخميس استعدادا لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وفور وصول الفريق التشادى إلى القاهرة ستتوجه البعثة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق هناك بعدما قررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت . ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة غدا الخميس ويعلن السويسرى جروس قائمة المباراة عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء.

تدريب الزمالك

تدريب الزمالك

تدريب الزمالك

تدريب الزمالك

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